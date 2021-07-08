Горняк22: В Алтайском крае житель Шипуновского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46 – летнего жителя Шипуновского района обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере)

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, не имея разрешения компетентных органов на вырубку лесных насаждений, без оформления договоров купли – продажи с помощью местного жителя, не осведомленного в законности своих действий, произвел незаконную рубку сырорастущих и не подлежащих вырубке деревьев пород «ива» в общем количестве 96 штук на территории Белоглазовского участкового лесничества. В результате экологического преступления Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края был причинен ущерб на сумму более 620 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Шипуновского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на автомобиль обвиняемого был наложен арест.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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