ГОРНЯК22 08.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае житель Шипуновского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46 – летнего жителя Шипуновского района обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) 

  По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, не имея разрешения компетентных органов на вырубку лесных насаждений,  без оформления договоров купли – продажи с помощью местного жителя, не осведомленного в законности своих действий, произвел незаконную рубку сырорастущих и не подлежащих вырубке деревьев пород «ива» в общем количестве 96 штук на территории Белоглазовского участкового лесничества. В результате экологического преступления Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края был причинен ущерб на сумму более 620 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый  вину  не признал. Уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Шипуновского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на автомобиль обвиняемого был наложен арест.

 

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

 

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