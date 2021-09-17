Горняк22: В Алтайском крае житель Нижегородской области признан виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки, совершенных посредством сети интернет — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 25-летнему жителю Нижегородской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в период с марта по октябрь 2020 года осужденный познакомился в одной из социальных сетей с 13-летней жительницей Барнаула. В ходе переписки он отправлял ей свои фото и видео интимного характера, тем самым развращая несовершеннолетнюю.

Следствием собраны достаточные доказательства причастности мужчины к инкриминируемому деянию, которые суд принял во внимание, назначив ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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