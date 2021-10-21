ГОРНЯК22 21.10.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае житель краевой столицы предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. « в » ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, обвиняемый организовал в одном из развлекательных заведений города Барнаула танцевальную вечеринку. Посетителям в ходе проведения мероприятия кроме участия в дискотеке предоставлялась возможность плавания в открытом бассейне, расположенном на территории кафе. Обвиняемый предоставил услугу потребителям с нарушением нормативных требований, в том числе не обеспечил  присутствия спасателей и медицинского персонала. Во время проведения развлекательного мероприятия, находящийся в состоянии алкогольного опьянения один из посетителей вечеринки купаясь в бассейне, захлебнулся и некоторое время находился под водой без сознания. Впоследствии мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где через несколько месяцев скончался, не приходя в сознание.  

В ходе предварительного следствия, обвиняемый своей вины не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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