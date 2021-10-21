Горняк22: В Алтайском крае житель краевой столицы предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. « в » ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, обвиняемый организовал в одном из развлекательных заведений города Барнаула танцевальную вечеринку. Посетителям в ходе проведения мероприятия кроме участия в дискотеке предоставлялась возможность плавания в открытом бассейне, расположенном на территории кафе. Обвиняемый предоставил услугу потребителям с нарушением нормативных требований, в том числе не обеспечил присутствия спасателей и медицинского персонала. Во время проведения развлекательного мероприятия, находящийся в состоянии алкогольного опьянения один из посетителей вечеринки купаясь в бассейне, захлебнулся и некоторое время находился под водой без сознания. Впоследствии мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где через несколько месяцев скончался, не приходя в сознание.

В ходе предварительного следствия, обвиняемый своей вины не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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