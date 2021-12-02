Горняк22: В Алтайском крае завершили расследование дела о контрабанде противогазов » Городской портал — вРубцовске.ру

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01 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае сотрудниками транспортной полиции завершили расследование уголовного дела о контрабанде товаров двойного назначения.

В ходе предварительного расследования установлено, что 38-летний житель одной из среднеазиатских республик по фиктивным товаросопроводительным документам на грузовом автомобиле пытался вывезти за пределы Российской Федерации партию противогазов, относящихся к товарам двойного назначения. ​Фигурант приобрел данные изделия на территории Российской Федерации у коммерческой организации, не имеющей лицензии на вывоз такой продукции за границу. Достоверно зная о порядке перемещения через государственную границу​ РФ​ контролируемых товаров, обвиняемый использовал документы другой коммерческой организации, которая была ликвидирована еще в 2018 году.

Грузовой автомобиль, перевозивший контрабандный груз, был выявлен сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в автомобильном пункте пропуска «Кулунда». Противогазы марки ГП-7Б с фильтрующими элементами в количестве 40 штук были изъяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила, что они относятся к товарам двойного назначения. Согласно законодательству​ Российской Федерации, их вывоз за границу, либо передача иностранным лицам на территории Российской Федерации осуществляются строго на основании лицензий, выдаваемых​ Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

По данному факту сотрудниками Алтайской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на контрабанду).

В настоящее время предварительно расследование завершено, фигуранту предъявлено обвинение. За покушение на контрабанду мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фото и видео: сибфоут.мвд.рф

Автор: vizitka01

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