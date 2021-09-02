Горняк22: В Алтайском крае завершилась сельскохозяйственная микроперепись » Городской портал — вРубцовске.ру

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01 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Переписчики в течение августа текущего года собирали информацию о посевных площадях, видах выращиваемых культур и количестве скота. Каждый из них за 4 недели обошел, в среднем, 480 дворов. Ответы людей станут основой новых программ развития сельского хозяйства в стране и регионе, — сообщает Алтайкрайстат.

Стоит отметить, что данные со слов владельцев личных подсобных хозяйств граждан и некоммерческих товариществ заносились переписчиками в планшетные компьютеры, а сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, предоставили сведения, используя систему web-сбора Росстата.

Фермеры Алтайского края оказались осведомленными в цифровых технологиях, так как почти третья часть хозяйств переписались с использованием системы web-сбора Росстата.

По оперативным данным мониторинга в регионе, по состоянию на последний день статистического обследования — 30 августа, переписано 99,8% всех объектов микропереписи.

Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи будут опубликованы в декабре 2021 года, окончательные — в декабре 2022 года, также будут выпущены сборники итогов СХМП-2021 в электронном виде.

Фото: предоставил Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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