ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае запатентовали способ получения мягкого сыра » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
18 часов Ago

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08 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий (ФГБНУ «ФАНЦА»), в состав которого входят научно-исследовательские институты оленеводства и сыроделия,, в июне этого года получил патент на способ получения мягкого сыра. Разработка продукта велась на средства краевого гранта, который центр получил в 2019 году.

Как сообщает Министерство экономического развития Алтайского края, запатентованный способ дает возможность расширить ассортимент мягких сыров, обладающих высокой биологической пищевой ценностью, за счет использования в качестве наполнителя гидролизата из пантов. Проведенные фармакологические исследования показали, что панты обладают иммуномодулирующим, тонизирующим, антиоксидантным, противовоспалительным и противостеопорозным действием.

Авторы изобретения опытным путем доказали, что употребление сыров оказывает тонизирующее действие, а также повышает выносливость к физическим нагрузкам.

Кроме того, сыр содержит коллаген, эластин, что положительно влияет на кожу, волосы и ногти.

Фото: etat-de-savoie.com

ИСТОЧНИК

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