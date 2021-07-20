Горняк22: В Алтайском крае заместитель главного врача предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача одного из краевых медицинских учреждений здравоохранения, расположенного в городе Барнауле. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По предварительным данным следствия, в 2018 — 2021 году обвиняемый частями получил от предпринимателя взятку на общую сумму 255 тысяч рублей. Денежные средства предназначались для совершения в пользу бизнесмена действий по принятию юридически значимых решений о выборе в качестве контрагента на оказание услуг по уборке снега именно его фирму в обход законных процедур.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более четырех миллионов 600 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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