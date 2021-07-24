Горняк22: в Алтайском крае загорелась ворона и подожгла собой лес » Городской портал — вРубцовске.ру
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23 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Ворона стала причиной лесного пожара в Алтайском крае. Инцидент произошел в начале июля в Ракитовском лесничестве, но известно о нем стало только сейчас.
После того, как на пульт дежурного поступил сигнал с пожарной наблюдательной вышки о выбросе дыма в районе Озерно-Кузнецовского участкового лесничества, на место незамедлительно выехал пожарный автомобиль. В считанные минуты пожар был локализован.
Прибывшие на место пожара сотрудники полиции и дознаватель внимательно обследовали всю площадь пожара на предмет причины возгорания. Под опорой линии электропередач они обнаружили разбитый изолятор и останки обуглившейся вороны.
«Специалисты пришли к выводу, что именно птица стала причиной замыкания между проводом и опорой, а загоревшись, упала на траву и воспламенила ее», — сообщает Минприроды Алтайского края.
Фото: redler.ru