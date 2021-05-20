Горняк22: В Алтайском крае задержан нарушитель государственной границы. Ранее, ему запретили въезжать в Россию до 2025 года

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19 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В начале мая, на территории Локтевского района сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю задержан неизвестный, незаконно пересекший государственную границу.

При установлении его личности выяснилось, что задержанным является гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, который ранее отбывал наказание в колонии общего режима за совершение преступления на территории России. К тому же установлено, что указанный гражданин неоднократно привлекался пограничными органами за нарушение административно-правовых режимов, установленных на государственной границе. В этой связи, правонарушителю ограничили въезд в Россию до 2025 года и выдворили за пределы нашей страны. Несмотря на запрет, иностранец решил вновь попасть в Российскую Федерацию, однако выбранный им незаконный способ проникновения на территорию России, закончился его задержанием, благодаря бдительности стражей границы.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК России (пересечение государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации).

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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