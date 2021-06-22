Горняк22: В Алтайском крае задержали троих мужчин за разбор железнодорожных путей » Городской портал — вРубцовске.ру

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21 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России задержали трех ранее не судимых местных жителей, которые совершили кражу более 400 деталей верхнего строения пути на железнодорожном перегоне в Зональном районе.

Оперативные сотрудники, в ходе отработки проблемных участков перегона заметили, что 36-летний, 33-летний и 31-летний злоумышленники, используя кувалду и металлический лом, демонтировали подкладки, болты с гайками и костыли общим весом около 600 килограммов, которые попытались вывезти на двух легковых автомобилях, но были задержаны с поличным сотрудниками транспортной полиции. Похищенное имущество подельники планировали сдать в пункт приёма металлолома.

Сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: m.bk55.ru

Автор: vizitka01

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