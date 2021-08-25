Горняк22: В Алтайском крае задержали нарушителя, пытавшегося въехать в Россию в грузовом вагоне поезда » Городской портал — вРубцовске.ру

|

24 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В результате взаимодействия пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю с казахстанскими коллегами на территории Кулундинского района пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы.

15 августа в железнодорожном пункте пропуска «Кулунда» сотрудниками пограничного управления в поезде, сообщением Павлодар (РК) — Кулунда (РФ), выявлен и задержан неизвестный, который с сокрытием пытался незаконно пересечь российско-казахстанскую границу в грузовом вагоне.

В ходе первичной проверки установлено, что задержанным является гражданин сопредельного государства, который пытался незаконно пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропуска в связи с тем, что из Казахстана выезд ему был ограничен по причине наличия неоплаченных алиментных обязательств. В свою очередь, иностранец неоднократно привлекался к ответственности, как в России, так и за рубежом, за совершение уголовных преступлений (кражи).

Стоит отметить, что задержание указанного нарушителя стало возможно благодаря налаженному взаимодействию между пограничными ведомствами России и Казахстана. В данном случае, сотрудники ПС КНБ РК заблаговременно предупредили о возможной попытке нарушения государственной границы, в связи с чем, российской стороной были приняты своевременные меры к ее пресечению.

В настоящее время в отношении нарушителя ведется расследование.

Фото: пресс-служба пограничного ФСБ по АК

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК