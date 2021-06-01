Горняк22: В Алтайском крае за грубые нарушения приостановили деятельность животноводческого предприятия

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31 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В марте 2021 года в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай поступило обращение от Управления ветеринарии Алтайского края о ненадлежащей утилизации биологических отходов (трупов крупного рогатого скота) в непосредственной близости с. Гилевка, Завьяловского района Алтайского края.

В рамках предварительной проверки, специалистами Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проведен осмотр территории, факты подтвердились. В результате разбирательства установлено, что биологические отходы принадлежат животноводческому хозяйству ООО «Алтайский продукт 22», размещены на открытой территории, к которой имеется свободный доступ.

Это является грубым нарушением ветеринарного законодательства, т.к. биологические отходы, не уничтоженные должным образом (сжигание, переработка, обеззараживание в биотермических ямах и др.), могут являются источником распространения опасных заболеваний, в том числе, общих для человека и животных.

Также установлено, что животные не обеспечены должным образом кормами и уходом. Ввиду отсутствия ветеринарного врача не проводится своевременное обследование, лечение и вакцинация. Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выданы требования об устранении выявленных нарушений, ведется контроль за их исполнением.

Материалы, полученные в результате контрольно-надзорных мероприятий были направлены в суд. Впоследствии, 27 мая 2021 года Завьяловский районный суд признал убедительными доводы Россельхознадзора и назначил животноводческому предприятию административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 60 суток в части реализации животных и животноводческой продукции.

Фото: glavnayatema.com

Автор: vizitka01

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