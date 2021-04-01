Горняк22: В Алтайском крае за 7 лет капитально отремонтировали 1500 многоквартирных домов

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31 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. За 7 лет в Алтайском крае отремонтирован каждый пятый многоквартирник края — всего более 1,5 тысяч домов. Совокупная стоимость работ превысила 5,2 млрд рублей. Это средства собственников, формирующих фонд капремонта на общем счете регоператора, — сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Так, в прошлом году было отремонтировано 254 МКД. Более того, как уточнили в ведомстве, удалось начать реализацию плана 2021 года раньше установленного срока. Сегодня проведены аукционные процедуры, ведется разработка проектно-сметной документации, с подрядными организациями заключены договоры.

Фото: sgd22.ru

Автор: vizitka01

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