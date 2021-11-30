ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае выявили дополнительные участки для строительства жилья » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
11 минут Ago

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29 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В рамках реализации проекта «Земля для стройки» на территории Алтайского края выявлены земельные участки пригодные для жилищного строительства. На сегодняшний день на Публичной кадастровой карте отмечено 36 земельных участков региона общей площадью 1 274 га, которые могут быть вовлечены в оборот под жилищное строительство. На базе Публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru) Росреестра действует онлайн-сервис «Земля для стройки». Ресурс содержит информацию о территориях и земельных участках, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства.

Проект нацелен на вовлечение в оборот неиспользуемой государственной и муниципальной земли и иных объектов недвижимости для развития сферы жилищного строительства. Благодаря внедрению цифрового сервиса для инвесторов, застройщиков и граждан упрощается процесс приобретения земельного участка. В онлайн-режиме на Публичной кадастровой карте можно выбрать пригодные для строительства жилья земли. Сервис позволяет уточнить площадь земельного участка, рассчитать потенциальную стоимость, спрогнозировать будущие налоги, направить заявку на получение выбранной земли.

По состоянию на 11 ноября 2021 года на «Публичной кадастровой карте» отмечено более трех тыс. земельных участков по всей России, пригодных для жилищного строительства. Большинство из них находится в Курганской области (149), Ставропольском крае (136), Ямало-Ненецком автономном округе (99), Хабаровском крае (88), Кемеровской области (83).

«На территории Алтайского края также проводится работа по выявлению участков, пригодных для строительства индивидуальных жилых или многоквартирных домов. Создан постоянно действующий Оперативный штаб, в который входят сотрудники Управления Росреестра, Кадастровой палаты по Алтайскому краю и представители региональных органов власти. На текущий момент в регионе выявлено 36 земельных участков общей площадью 1 274 га. Больше всего таких участков в Барнауле — 960 га. Кроме того, земля для стройки есть в Рубцовске, Бийске, Змеиногорске, Белокурихе, городах Заринске и Яровом, Тальменском районе», – отметил директор Кадастровой палаты по Алтайскому краю Дмитрий Комиссаров.

Процедура подбора участка для строительства достаточно проста. Для этого нужно выбрать объект поиска «Жилищное строительство» и ввести в поисковую строку символ «*» для отображения доступных участков по всей стране или символы «ХХ:*», где «ХХ» — код интересующего региона страны.

После выбора земельного участка появляется возможность направить обращение о своей заинтересованности использовать территорию в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта.

Фото: m.123ru.net

ИСТОЧНИК

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