ГОРНЯК22 22.06.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае выпускные пройдут с соблюдением антиковидных правил » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
10 часов Ago

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21 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В школах Алтайского края пройдут традиционные мероприятия, посвященные вручению аттестатов. В текущем году их получат более 12 тысячи выпускников, — сообщили в пресс-службе регионального правительства. Однако пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в этот праздник. В целях безопасности участники должны соблюдать санитарные требования, предписанные Роспотребнадзором, подчеркнули в краевом профильном ведомстве.

Начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина пояснила: 

«В традиционном формате проведения выпускных вечеров не будет. Если мероприятие запланировано в помещении, то будет проводиться для каждого класса отдельно, включая родителей. Если мероприятие запланировано на открытом воздухе, то возможен сбор нескольких классов, включая родителей».

Как отмечает ведомство, по желанию родителей праздники выпускного вечера могут быть проведены в культурно-развлекательных учреждениях.

Фото: vsarov.ru

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