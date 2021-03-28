Горняк22: В Алтайском крае выплаты по больничным можно получить на почте

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27 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С января по март 2021 года более 2 тысяч клиентов Почты России выбрали почтовые отделения для получения выплат по больничным листам.

Для получения выплаты на почте необходимо подать работодателю заявление указанием своего почтового адреса. После поступления денежных средств в отделение связи, почтальон доставит извещение в почтовый ящик получателя.

«Прямые выплаты гарантируют, что застрахованные лица получат пособия независимо от финансового положения работодателя. Денежные средства перечисляются клиентам Почты России в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. Наши клиенты уже оценили преимущества данной услуги – в 2020 году жители региона получили свыше 16 тысяч выплат по временной нетрудоспособности на почте», – отметила заместитель директора по почтовому бизнесу УФПС Алтайского края Ольга Гукун.

Получить почтовый перевод может клиент по паспорту или его законный представитель по доверенности. Комиссия за перевод выплаты с получателя не удерживается. Согласно действующей системе социального страхования, к прямым выплатам, которые можно получить на почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и выплаты в связи с дополнительным отпуском пострадавшего на производстве. Найти адрес и оперативно уточнить график работы почтового отделения можно на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.

Информационная справка:

В состав УФПС Алтайского края «АО Почты России» входят 13 почтамтов и автобаза, 1056 отделений связи (877– в сельской местности). На территории Алтайского края проложено 427 почтовых маршрута общей протяженностью 82 284,7 км. В филиале работает более 7 тыс. сотрудников. Ежегодно почтовые работники филиала принимают, обрабатывают и доставляют более 15 млн. писем, 700 тыс. посылок, 1 млн. денежных переводов. Сегодня УФПС Алтайского края является одним из крупнейших предприятий Сибирского региона.

Фото: newsnhk.com

Автор: vizitka01

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