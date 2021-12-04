Горняк22: В Алтайском крае выданы первые электронные сертификаты на покупку средств реабилитации » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В ноябре Алтайским соцстрахом оформлено два первых электронных сертификата на приобретение технических средств реабилитации. По выданным сертификатам жители края пока могут приобрести необходимые изделия в интернет-магазине OZON. В ближайшее время к работе с новым цифровым сервисом ФСС присоединятся и офлайн-предприятия региона: банки, поставщики и торговые точки.

С 27 сентября вступил в силу Федеральный закон, согласно которому граждане могут самостоятельно выбирать и приобретать технические средства реабилитации (ТСР) с помощью электронного сертификата.

Электронный сертификат — это новый платежный инструмент, разработанный для граждан с инвалидностью. Он представляет собой электронную запись в государственной информационной системе, которая привязана к номеру карты МИР гражданина. Под каждую запись федеральное казначейство резервирует определенную сумму денег и затем при использовании сертификата направляет ее продавцу через банк, подключенный к системе электронных сертификатов, — банк-эквайер.

Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта: он позволяет мгновенно оплатить в офлайн или онлайн-магазинах, подключенных к системе электронных сертификатов, выбранный товар, если он соответствует рекомендациям индивидуальной программы реабилитации.

— Отделение технологически полностью готово к работе по новому механизму, — рассказывает Татьяна Петрова, управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. — Мы ожидаем, что внедрение электронного сертификата позволит сократить сроки обеспечения заявителей. При этом удовлетворенность граждан качеством полученных изделий возрастет, так как каждый сможет выбрать средство реабилитации самостоятельно.

По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день жители края могут приобрести необходимые средства реабилитации на онлайн-площадке — в интернет-магазине OZON (доступные по электронному сертификату товары отмечены надписью «Сертификат ФСС»). В ближайшее время ожидается присоединение к системе офлайн-предприятий: банков, поставщиков и торговых точек, которые будут обслуживать платежи с помощью электронных сертификатов. Сейчас они активно дорабатывают программное обеспечение.

Перечень средств реабилитации, которые можно купить с помощью электронного сертификата, утверждается Минтрудом России. Ознакомиться с ним можно на портале госуслуг по ссылке https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/5541/data. На портале (ссылка https://www.gosuslugi.ru/600354/1/form) граждане также могут узнать, какие технические средства реабилитации и в каких магазинах уже можно приобрести по электронному сертификату.

Фото: предоставлено Алтайским соцстрахом

Автор: vizitka01

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