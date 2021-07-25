Горняк22: В Алтайском крае вводится обязательная вакцинация отдельных групп граждан » Городской портал — вРубцовске.ру

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24 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Постановление главного санитарного врача Алтайского края о вакцинации отдельных групп граждан будет опубликовано 27 июля и с этого времени вступит в силу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В их число вошли работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оказания банковских услуг, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных. Вакцинация также становится обязательной для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Среди данных профессиональных групп планируется привить не менее 60% работников, вводятся и сроки вакцинации: первую дозу вакцины они должны получить до 22 августа, вторую — не позднее 19 сентября. Ответственность за исполнение постановления возлагается на работодателей, за неисполнение грозят штрафы и даже приостановка деятельности организаций.

Ввести обязательную вакцинацию подтолкнул рост заболеваемости коронавирусом среди работающего населения. Не мало важную роль сыграла и высокая нагрузка на медучреждения.

Фото: static.life.ru

Автор: vizitka01

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