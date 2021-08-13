Горняк22: В Алтайском крае впервые прошел чемпионат России по парапланеризму » Городской портал — вРубцовске.ру

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12 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В окрестностях села Солоновка Смоленского района прошел чемпионат России по парапланеризму. Первоначально турнир планировалось провести в Курайской степи Республики Алтай, но пандемия в очередной раз внесла свои коррективы, и в экстренном порядке соревнования были перенесены в район горы Толстуха около Солоновки.

Как сообщает «Алтайский спорт», это самые масштабные и статусные соревнования по парапланеризму, которые когда-либо проводились в Алтайском крае. На соревнования прибыл 81 спортсмен из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Крыма и регионов Сибири и Дальнего Востока.

Чемпионат привлек внимание местных жителей и туристов. Парапланеризм — относительно молодой вид спорта и пока ещё недостаточно широко распространен. Поэтому для некоторых зрителей стало открытием, что суть соревнований не в том, кто дольше провисит в воздухе, а в выполнении многокилометровых маршрутов на скорость.

Соревнования были отборочными: победители войдут в состав сборной России по парапланеризму.

Фото: altaisport.ru

Автор: vizitka01

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