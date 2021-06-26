ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной фирмы по факту хищения денежных средств при капитальном ремонте образовательной школы в Кулундинском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
9 часов Ago

Октябрьским межрайонным следственным отделом  города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью города Барнаула. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

По данным следствия, летом 2018 года между строительной организацией, которую возглавлял подозреваемый и МБОУ «Златополинская средняя общеобразовательная школа» были заключены государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту здания. Реализуя умысел на хищение денежных средств, директор фирмы изготовил и предоставил заказчику фиктивные документы,  содержащие виды, объемы и стоимость ремонтно-строительных работ на объекте, которые были существенно завышены. Таким образом, в результате мошеннических действий, подозреваемый похитил денежные средства на сумму более 2 миллионов 900 тысяч рублей, причинив муниципальному общеобразовательному учреждению ущерб в особо крупном размере.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В  отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.  Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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