Горняк22: В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной фирмы по факту хищения денежных средств при капитальном ремонте образовательной школы в Кулундинском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью города Барнаула. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

По данным следствия, летом 2018 года между строительной организацией, которую возглавлял подозреваемый и МБОУ «Златополинская средняя общеобразовательная школа» были заключены государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту здания. Реализуя умысел на хищение денежных средств, директор фирмы изготовил и предоставил заказчику фиктивные документы, содержащие виды, объемы и стоимость ремонтно-строительных работ на объекте, которые были существенно завышены. Таким образом, в результате мошеннических действий, подозреваемый похитил денежные средства на сумму более 2 миллионов 900 тысяч рублей, причинив муниципальному общеобразовательному учреждению ущерб в особо крупном размере.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

Назад Вперед

ИСТОЧНИК