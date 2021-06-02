ГОРНЯК22 03.06.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком травмы при выпадении из окна детского учреждения — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago

Днем 01 июня 2021 года из окна второго этажа дошкольного учреждения города Бийска выпала 5-летняя девочка. В результате падения ребенок получил травмы. По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники детского учреждения.

В настоящее время девочка госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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