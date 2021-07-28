ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство матерью 3-хмесячного ребенка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По данным следствия, днем 27 июля 2021 года 33-летняя жительница города Бийска из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома выкинула свою 3-хмесячную дочь, а затем выпрыгнула сама. С травмами ребенок и женщина госпитализированы в медицинское учреждение.

Следователи провели осмотр места происшествия. Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.  

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

     

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