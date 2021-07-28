Горняк22: В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство матерью 3-хмесячного ребенка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По данным следствия, днем 27 июля 2021 года 33-летняя жительница города Бийска из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома выкинула свою 3-хмесячную дочь, а затем выпрыгнула сама. С травмами ребенок и женщина госпитализированы в медицинское учреждение.

Следователи провели осмотр места происшествия. Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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