Горняк22: В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о травмировании детей при опрокидывании батута — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

30 мая 2021 года возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате двое детей получили травмы. По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется.

Следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута. Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра.

В настоящее время дети госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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