Горняк22: В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о неправомерных действиях медицинского персонала в одной из больниц региона — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки, проведенной по информации СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, с применением насилия).

Ранее Председателем СК России Александром Ивановичем Бастрыкиным ход доследственной проверки по данному факту поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

По предварительным данным следствия, в сентябре 2021 года сотрудники одной из больниц города Рубцовска применяя насилие к 86-летней пациентке, насильно удерживали ее в учреждении. Кроме того, пациентке оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности ее жизни и здоровья.

В настоящее время следователями СК проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к их совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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