Горняк22: В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов власти, повлекшей совершение преступления в отношении 11-летней девочки в городе Барнауле — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти Алтайского края и города Барнаула.

Как установило следствие, днем 23 мая 2021 года 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов краевого центра, причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все противоправные действия были зафиксированы на камеру мобильного телефона. В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального Правительства.

Ранее Председателем Следственного комитета Российской Федерации ход расследования уголовного дела о совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

В рамках расследования уголовного дела следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку должностным лицам администрации Алтайского края, Министерства образования региона, администрации Барнаула и городского комитета по образованию на предмет халатности.



Также следственные органы Следственного комитета предупреждают граждан и средства массовой информации о недопустимости распространения сведений о несовершеннолетней потерпевшей и видеоконтента об издевательствах над ребенком. По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст. ст. 137 и 242 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение неприкосновенности частной жизни и публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов).

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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