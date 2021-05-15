Горняк22: В Алтайском крае военнослужащий по контракту осужден к длительному сроку за незаконный оборот наркотиков

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14 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае военнослужащий по контракту осужден к длительному сроку лишения свободы за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Об этом порталу «вРубцовске.ру» сообщил военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону.

Собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Барнаульскому гарнизону доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении военнослужащего по контракту войсковой части 40194 матроса Михаила Сойнова по его обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в значительном и крупном размере, совершенные организованной группой) и частями 1 и 2 ст. 228 УК РФ, (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном и крупном размере, без цели сбыта).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года Сойнов, находясь в отпуске в Алтайском крае, желая лично обогатиться и заработать деньги, посредством мессенджера «Телеграмм» объединился с неустановленным лицом, выполнявшим функции куратора (уголовное дело в отношении данного лица выделено в отдельное производство), в организованную группу для осуществления на систематической основе незаконного сбыта наркотических средств путем оборудования тайниковых закладок и передачи сведений о них куратору. В дальнейшем, действуя в составе организованной группы с неустановленным лицом, Сойнов совершил 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, связанные с незаконным их сбытом путем оборудования тайниковых закладок с наркотиками на различных участках местности г. Бийска Алтайского края.

Кроме того, Сойнов, имея также и личное пристрастие употреблению наркотических средств и не желая тратить деньги на их приобретение, действуя независимо от «куратора», пользуясь свободным доступом к сбываемым наркотикам, незаконно приобретал часть из них для личного употребления, без цели сбыта, и впоследствии незаконно хранил их при себе в своем жилище.

25 декабря 2020 года в результате проведенных сотрудниками ФСБ оперативно-розыскных мероприятий Сойнов был задержан при попытке оборудования очередной партии закладок с наркотиками, а его преступная деятельность пресечена.

В ходе предварительного следствия непосредственно у Сойнова, в его жилище, а также в оборудованных им тайниковых закладках были изъяты синтетические наркотические средства различных наименований (мефедрон (4-метилметкатинон), альфа-пирролидиновалерофенон — производное наркотического средства — N-метилэфедрон), общей массой свыше 75 грамм.

Приговором Барнаульского гарнизонного военного суда Сойнов был признан виновным по всем эпизодам предъявленного ему обвинения, и ему было назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 20 000 рублей.

Фото: eaomedia.ru

Автор: vizitka01

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