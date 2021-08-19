Горняк22: В Алтайском крае в течение суток задержаны трое нарушителей государственной границы » Городской портал — вРубцовске.ру

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18 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресечены факты нарушения государственной границы.

В темное время суток, на территории Кулундинского района Алтайского края задержан иностранный гражданин, который в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, в связи с чем, ему бессрочно запрещен въезд в Россию. Игнорируя наложенные ограничения, злоумышленник пересек границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска, однако, задержан пограничным нарядом с использованием служебной собаки.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК России (незаконное пресечение государственной границы Российской Федерации).

На территории Третьяковского района Алтайского края задержаны два иностранных гражданина, о появлении которых пограничникам сообщил местный житель. В ходе разбирательства установлено, что один из иностранцев в 2013 году привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Правонарушители привлечены к установленной законодательством Российской Федерации ответственности.

Фото: пресс-служба пограничного ФСБ

Автор: vizitka01

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