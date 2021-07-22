Горняк22: В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей краевой столицы, одна из которых несовершеннолетняя, обвиняемых в покушении на незаконный оборот наркотических средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей краевого центра, одна из которых несовершеннолетняя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным следствия, в мае 2021 года неустановленное лицо посредством информационно – телекоммуникационной сети Интернет предложило шестнадцатилетней учащейся одной из образовательных школ города Барнаула района и ее восемнадцатилетнему знакомому получать для реализации наркотическое средство. Затем, действуя группой лиц по предварительному сговору, молодые люди стали получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свертки и сбывать путем «закладок» на территории города Барнаула. Довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, по независящим причинам, они были задержаны сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия подростки вину признали и раскаялись в содеянном. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю обращают внимание подростков и их родителей, что преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков, являются тяжкими и уголовная ответственность за их совершение наступает с 16 лет, а в некоторых случаях с 14. Наказание за данного рода преступления предусматривает длительное лишение свободы.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК