ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей краевой столицы, одна из которых несовершеннолетняя, обвиняемых в покушении на незаконный оборот наркотических средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
11 часов Ago

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей краевого центра, одна из которых несовершеннолетняя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По данным следствия, в мае 2021 года неустановленное лицо посредством информационно – телекоммуникационной сети Интернет предложило шестнадцатилетней учащейся одной из образовательных школ города Барнаула района и ее восемнадцатилетнему знакомому получать для реализации наркотическое средство. Затем, действуя группой лиц по предварительному сговору, молодые люди стали получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свертки и сбывать путем «закладок» на территории города Барнаула. Довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, по независящим причинам, они были задержаны сотрудниками полиции.

 В ходе предварительного следствия подростки вину признали и раскаялись в содеянном. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  заместителем прокурора Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю обращают внимание подростков и их родителей, что преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков, являются тяжкими и уголовная ответственность за их  совершение наступает с 16 лет, а в некоторых случаях с 14. Наказание за данного рода преступления  предусматривает длительное лишение свободы.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Барнаульский предприниматель купил ДК Моторостроителей за 50,3 млн рублей

Горняк22: Барнаульский предприниматель купил ДК Моторостроителей за 50,3 млн рублей

Горняк22
11 часов Ago
ДК "Моторостроителей" Фото: Виталий Барабаш В апреле Антон Переверзев уже купил в Барнауле бывший магазин "28 апельсинов" и развлекательный центр. А в мае претендовал на особняк "Русский чай" Барнаульский...

Читать по теме:

ВТОПЕ: