Горняк22: В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело в отношении двух граждан, один из которых несовершеннолетний, обвиняемых в покушении на незаконный оборот наркотических средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двадцатилетней жительницы республики Татарстан, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), а несовершеннолетнего жителя Бийского района по ч.3 ст.30, п.«а,г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере)

По данным следствия, в декабре 2020 года неустановленное лицо посредством информационно – телекоммуникационной сети Интернет предложило двадцатилетней жительнице республики Татарстан и семнадцатилетнему учащемуся одной из образовательных школ Бийского района получать для реализации наркотическое средство. В период времени с января по март 2021 действуя группой лиц по предварительному сговору, обвиняемые с помощью средств связи стали получать информацию о местонахождении партии с наркотикам, после чего девушка расфасовывала их на более мелкие, а затем молодые люди вместе сбывали их в различных местах города Бийска. Участница группы выполняла роль, так называемого «оптового закладчика», а несовершеннолетний — «розничного». Довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, по независящим причинам, они были задержаны сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия молодые люди вину признали и раскаялись в содеянном. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю обращают внимание подростков и их родителей, что преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков, являются тяжкими и уголовная ответственность за их совершение наступает с 16 лет, а в некоторых случаях с 14. Наказание за данного рода преступления предусматривает длительное лишение свободы.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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