Горняк22: В Алтайском крае в результате обрушения горной породы погиб сотрудник рудника » Городской портал — вРубцовске.ру

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11 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Инцидент произошел на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе. По информации Следственного комитета по Алтайскому краю, в результате обрушения горной породы, произошедшего на глубине 420 метров, погиб 29-летний сотрудник предприятия.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, для проведения работ на место происшествия выезжали горноспасатели, а также оперативная группа и боевой расчет пожарно-спасательного гарнизона. Погибший был поднят на поверхность, из аварийного участка выведены три человека.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Автор: vizitka01

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