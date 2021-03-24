Горняк22: В Алтайском крае в феврале ускорилась инфляция

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23 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В феврале годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась по сравнению с январем на 0,4 п.п., до 5,9%. Это выше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и по России (5,5% и 5,7% соответственно). Повышение инфляции в значительной мере связано с действием федеральных факторов: расширением потребительского спроса и сохраняющимся давлением со стороны издержек. Сохраняет влияние основной региональный фактор ускорения инфляции — снижение урожая зерна в крае в 2020 году по сравнению с прошлым годом.

Продовольственные товары

В феврале годовой прирост цен на продовольствие в крае ускорился до 7,7% после 7,6% в январе. Издержки производителей продолжили увеличиваться из-за стоимости сырья для кормов на фоне роста мировых цен на зерно и снижения его урожая в крае. Это ускорило рост цен на продукцию животноводства. Увеличилась стоимость импортных ветеринарных препаратов и оборудования на фоне ослабления рубля. Это также повлияло на увеличение темпов прироста цен на яйца, свинину, говядину и рост цен на куриное мясо. В крае снизились запасы картофеля в связи с сокращением урожая из-за засухи в период его созревания. Импортный картофель поступил на прилавки раньше, чем в прошлом году. В результате увеличились темпы прироста цен на него.

В то же время сельскохозяйственные организации края расширили свое производство, успешно реализовав инвестиционные проекты. Это способствовало снижению цен на питьевое молоко и сливки, а также замедлению роста цен на творог и йогурт. Расширение предложения тепличных овощей в округе привело к снижению цен на огурцы и замедлению роста цен на помидоры.

Непродовольственные товары

Прирост цен на непродовольственные товары в феврале ускорился до 6,6% в годовом выражении после 5,6% в январе. Весной прошлого года производители древесно-стружечных плит приостановили их выпуск в связи с пандемией. Это привело к сокращению запасов и дальнейшему ускорению роста цен на плиты ДСП и производимую из них мебель. На мировом рынке снизилось предложение стеклянных подложек для производства дисплеев. Это привело к увеличению темпов прироста цен на телевизоры и мониторы. Ускорился рост цен на топливо, что в большей степени связано с повышением ставок акциза и пересмотром параметров механизма возвратного акциза (с демпфером).

В то же время для стимулирования спроса на товары повседневного пользования розничные сети проводили длительные маркетинговые акции. В итоге в феврале подешевел шампунь и усилилось снижение цен на гель для душа.

Услуги

Прирост цен на услуги в феврале замедлился до 1,9% в годовом выражении после 2,0% в январе. На замедление повлияло повышение конкуренции между операторами мобильной связи. Для привлечения новых клиентов они сокращали стоимость базовых тарифов, а также расширяли пакеты услуг связи без увеличения их стоимости. В итоге цены на

услуги сотовой связи снизились. На фоне постепенного снятия ограничений повысился спрос на зарубежный туризм. Это привело к замедлению снижения цен на авиабилеты.

Инфляция в Сибирском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в феврале ускорилась по сравнению с январем на 0,4 п.п., до 5,5%, оставаясь ниже общероссийского показателя — 5,7%. Динамика инфляции в округе складывалась в основном под влиянием федеральных проинфляционных факторов: расширения потребительского спроса, сохраняющегося давления со стороны издержек, временного ухудшения эпизоотической ситуации.

В феврале 2021 года в целом по России продолжилось повышение годовой инфляции, на что влияло дальнейшее расширение потребительского спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек. Значимый дополнительный вклад в рост цен внесло временное ухудшение эпизоотической ситуации. Годовая инфляция составила 5,7%, что указывает на более высокую траекторию роста цен в I квартале текущего года (с поправкой на сезонность), чем предполагает прогноз Банка России, опубликованный в последнем выпуске Доклада о денежно-кредитной политике. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении. Дальнейшая траектория инфляции будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов и снижения инфляционных ожиданий. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая

инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Фото: мояоколица.рф

Автор: vizitka77

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