ГОРНЯК22 01.09.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае в 2021 году будут приобретены 47 единиц тяжелой медицинской техники » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
11 часов Ago

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31 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края» в регионе в текущем году будут приобретены 47 единиц тяжелой техники. Как сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края, в больницах и поликлиниках края появятся современные компьютерные томографы, маммографы и рентгеноаппараты.

В настоящее время в медучреждениях ведутся работы по организации помещений для размещения нового оборудования. Порядка 100 млн на данные цели были выделены из краевого бюджета. 

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, в регионе впервые за один год будет установлено столько оборудования.

Фото: zdravalt.ru

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