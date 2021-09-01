Горняк22: В Алтайском крае в 2021 году будут приобретены 47 единиц тяжелой медицинской техники » Городской портал — вРубцовске.ру

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31 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края» в регионе в текущем году будут приобретены 47 единиц тяжелой техники. Как сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края, в больницах и поликлиниках края появятся современные компьютерные томографы, маммографы и рентгеноаппараты.

В настоящее время в медучреждениях ведутся работы по организации помещений для размещения нового оборудования. Порядка 100 млн на данные цели были выделены из краевого бюджета.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, в регионе впервые за один год будет установлено столько оборудования.

Фото: zdravalt.ru

Автор: vizitka01

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