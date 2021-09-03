Горняк22: В Алтайском крае установлен единый день выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет » Городской портал — вРубцовске.ру

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02 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Один из самых частых вопросов на горячей линии Алтайского отделения Фонда социального страхования РФ: когда придет мое пособие на ребенка? По закону эта выплата производится соцстрахом в период с 1 по 15 число месяца.

«Для удобства получателей, начиная с сентября, мы установили единую дату, в которую работающим жителям Алтайского края будет перечислено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, — поясняет Татьяна Петрова, управляющий отделением. — Первая выплата, как и раньше, будет производиться в течение 10 дней с даты получения Фондом сведений от работодателя, а все последующие — 6 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. То есть пособие за август будет выплачено 6 сентября, пособие за сентябрь — 6 октября».

По словам управляющего, в случае если 6 число выпадет на выходной или нерабочий день, средства будут перечислены в последний рабочий день перед выходным.

Следует отметить, что получать пособие строго день в день (то есть 6 числа, в день его перечисления в банк отделением ФСС) будут те граждане, которые указали в реквизитах номер карты МИР.

Если выплата пособия производится по номеру расчетного счета, к которому привязана карта МИР, то средства будут зачислены банком в течение следующего рабочего дня, а о возможности получения почтового перевода необходимо узнавать в почтовом отделении не ранее, чем через 3 дня после перечисления средств соцстрахом.

«О сроках выплаты пособия в декабре отделение проинформирует жителей региона дополнительно, — отмечает Татьяна Петрова. — В течение уже нескольких лет в декабре мы выплачиваем детское пособие дважды — и за ноябрь, и за декабрь. Но решение о возможности двойной выплаты и в этом году будет приниматься в конце года».

КСТАТИ

Проверить, по каким реквизитам Вам перечисляются пособия можно в личном кабинете получателя услуг ФСС РФ https://lk.fss.ru. Если Вы желаете изменить способ получения пособия, сообщите об этом работодателю либо создайте в личном кабинете электронное обращение в ФСС.

Фото: fbm.ru

Автор: vizitka01

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