Горняк22: В Алтайском крае участники преступной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пяти участникам организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч. 5 ст. 33, п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (пособничество в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Следствием и судом установлено, что в 2014 году предприниматель в городе Барнауле разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он организовал на территории Алтайского края преступную группу из пяти человек, в которую также входили заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Участники группы в период с 2014 по 2016 годы совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием. За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 3% до 7% от суммы привлеченных денежных средств.
Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 520 миллионов рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждение за данные услуги составил более 25 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
С учетом собранных следствием доказательств, в отношении предпринимателя — организатора группы после заключения досудебного соглашения в июне 2019 года вынесен обвинительный приговор. Судом он признан виновным и приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года, а также с него взыскана в доход государства сумма преступного дохода.
Сотрудники полиции были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, признав бывших полицейских виновными в пособничестве и назначив наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы условно и лишив их специальных званий «подполковник» и «майор» полиции. Остальные участники приговорены к 4 годам лишения свободы условно.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева