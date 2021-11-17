Горняк22: В Алтайском крае трое браконьеров признаны виновными в незаконной охоте на сибирскую косулю и ее детенышей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем жителям региона. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия и суда, в августе 2020 года осужденные, действуя группой лиц без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и вне сроков ее осуществления, выехали на участок местности недалеко от одного из сел Усть-Калманского района. Выследив трех особей косули сибирской – матери и двух детенышей, злоумышленники произвели выстрелы по животным из огнестрельного оружия, причинив им смерть. После того, как браконьеры решили скрыться с незаконной добычей, они были задержаны сотрудниками полиции. Своими незаконными действиями осужденные нанесли ущерб государству в размере 120 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия мужчины вину в содеянном признали. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновными и назначил им наказание от 3 лет до 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением любительской и спортивной охоты сроком от 2 лет до 2 лет 6 месяцев.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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