Горняк22: В Алтайском крае трое браконьеров предстанут перед судом по обвинению в незаконной охоте на сибирскую косулю и ее детенышей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае трое браконьеров предстанут перед судом по обвинению в незаконной охоте на сибирскую косулю и ее детенышей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

08.04.2021 0 Автор Горняк22

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в августе 2020 года обвиняемые, действуя группой лиц без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и вне сроков ее осуществления, выехали на участок местности недалеко от одного из сел Усть-Калманского района. Выследив трех особей косули сибирской – матери и двух детенышей, злоумышленники произвели выстрелы по животным из огнестрельного оружия, причинив им смерть. После того, как браконьеры решили скрыться с незаконной добычей, они были задержаны сотрудниками полиции. Своими незаконными действиями обвиняемые нанесли ущерб государству в размере 120 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия мужчины вину в содеянном признали. В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, на их имущество следователем СК наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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РубрикаАлтайский край

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