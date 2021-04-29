ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае таможенники задержали санкционные конфеты из Украины

Горняк22
16 часов Ago

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28 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Попытку ввоза «санкционных» кондитерских изделий украинского производства из Республики Казахстан в Российскую Федерацию пресекла мобильная группа Алтайской таможни совместно с сотрудниками пограничного ФСБ России по Алтайскому краю.

При осмотре въезжавшего из Казахстана автомобиля, следовавшего в город Змеиногорск, алтайские таможенники обнаружили четыре картонных коробки с конфетами общим весом более 30 кг. Согласно маркировке производителем продукции является кондитерская корпорация Roshen.

В отношении гражданина РФ, осуществившего ввоз «санкционных» товаров, Алтайской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Российскую Федерацию).

Кондитерские изделия изъяты. Заместитель начальника Алтайской таможни-начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Ольга Моисеева:

«В нашем регионе это уже не первая попытка ввоза продукции украинского производства. Так, в 2020 году сотрудниками мобильных групп таможни был пресечен ввоз в Российскую Федерацию 34 холодильных витрин и 1 600 кг кондитерских изделий, страной происхождения которых является Украина».

ГОРНЯК22 30.04.2021

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

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