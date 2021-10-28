Горняк22: В Алтайском крае судебный пристав-исполнитель предстанет перед судом по обвинению в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу представляемых взяткодателем лиц).

По данным следствия, весной 2021 года обвиняемый получил часть взятки в размере 10 тысяч рублей из ранее оговоренной суммы в 20 тысяч рублей от представителя граждан, по чьим производствам работал пристав. Взятка предназначалась для окончания производств без фактического исполнения требований взыскателей, содержащихся в исполнительных документах.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и сотрудниками отдела собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал частично, утверждая, что полученная взятка не повлияла на окончательное решение по исполнительным производствам, так как оно было принято объективно и законно. Однако следователем СК опровергнуты доводы пристава, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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