Горняк22: В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции изъяли более 700 граммов марихуаны

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16 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России обнаружили в надворных постройках частного домовладения, где проживает ранее судимый житель города Камень-на-Оби, места хранения вещества растительного происхождения. Экспертиза установила, что вещество является наркотическим средством — каннабис (марихуана). Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила более 700 граммов. Как пояснил подозреваемый, на берегу Обского водохранилища он нашел дикорастущую коноплю и собрал верхушки растений для приготовления наркотика и личного употребления.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела Алтайского ЛУ МВД России в отношении 35-летнего мужчины расследуется уголовное дело возбужденное по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные без цели сбыта в крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние — лишение свободы на срок 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Фото и видео: пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России

Автор: vizitka01

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