Горняк22: В Алтайском крае сотрудники транспортной полиции и общественники поздравили женщин с праздником

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08 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В преддверии Международного женского дня сотрудники Алтайского линейного управления МВД России при участии Совета ветеранов и Общественного совета поздравили с праздником вдов ветеранов транспортной полиции. С пожеланиями благополучия, здоровья и счастья полицейские вручили женщинам цветы, поздравительные открытки и сладкие подарки.

На железнодорожных станциях региона транспортные полицейские вручили дамам праздничные открытки, а также провели профилактические беседы и рассказали, как не стать жертвой мошенников. Сотрудники транспортной полиции напомнили, что кражи денег с банковских счетов и мошенничества с использованием электронных средств платежа — наиболее распространенные виды преступлений, совершаемых с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Фото: пресс-служба Алтайского ЛУ МВД

Автор: vizitka01

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