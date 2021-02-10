Горняк22: В Алтайском крае смертельного травмирована 18-летняя девушка • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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09 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России поступило сообщение о травмировании человека на железнодорожной станции Заринская.
Как установили сотрудники транспортной полиции, 18-летняя девушка шла по железнодорожной насыпи и получила травмирование поездом не совместимое с жизнью.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности.
На железной дороге запрещено:
— ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;
— переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;
— переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;
— подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки;
— проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов;
— бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда.
Фото: wallpaper-mania.com