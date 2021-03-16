ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае следователи СК задержали группу мошенников, путем обмана похищавших квартиры жителей региона — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей края в возрасте от 26 до 47 лет. В зависимости от роли каждого он обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, с декабря 2019 по февраль 2021 года обвиняемые в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием совершали хищение принадлежащих жителям Барнаула, Бийска и Белокурихи домов и квартир. В большинстве случаев они сообщали о намерении купить продаваемое жилье и доставляли продавцов в помещение многофункционального центра, где потерпевшие подписывали договоры купли-продажи, однако денежных средств не получали и оставались без квартир. Кроме того, в июле 2020 года двое из злоумышленников приехали к жителю города Бийска и, представившись работниками социальных служб, попросили расписаться в ведомости за доставку продуктов питания. Вместо этого потерпевший поставил подпись о продаже своей квартиры. Также, в октябре прошлого года трое из обвиняемых с целью завладения имуществом, незаконно лишили свободы жителя города Бийска и три дня удерживали его в помещении. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось – потерпевшему при доставлении его к нотариусу, удалось убежать. В настоящее время следователями установлено 8 эпизодов противоправной деятельности мошенников.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления Уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление аналогичных фактов противоправной деятельности задержанных и иных участников преступной группы. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Число заболевших коронавирусом в России сравнялось с началом октября

Мар 16, 2021
Алтайский край

Горняк22: Въезжающим в Турцию туристам начнут присваивать цифровой код

Мар 16, 2021
Алтайский край

Горняк22: Число заболевших коронавирусом в России сравнялось с началом октября

Мар 16, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Число заболевших коронавирусом в России сравнялось с началом октября

Мар 16, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае органы власти подключены к платформе «Госуслуги. Решаем вместе»

Мар 16, 2021
Общество

Горняк22: Число заболевших коронавирусом в России сравнялось с началом октября

Мар 16, 2021
Коронавирус

Горняк22: Начинающий терапевт: «Опыт в сельской больнице можно лопатой грести»

Мар 16, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar