Горняк22: В Алтайском крае следователи СК задержали группу мошенников, путем обмана похищавших квартиры жителей региона — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пятерых жителей края в возрасте от 26 до 47 лет. В зависимости от роли каждого он обвиняются в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, с декабря 2019 по февраль 2021 года обвиняемые в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием совершали хищение принадлежащих жителям Барнаула, Бийска и Белокурихи домов и квартир. В большинстве случаев они сообщали о намерении купить продаваемое жилье и доставляли продавцов в помещение многофункционального центра, где потерпевшие подписывали договоры купли-продажи, однако денежных средств не получали и оставались без квартир. Кроме того, в июле 2020 года двое из злоумышленников приехали к жителю города Бийска и, представившись работниками социальных служб, попросили расписаться в ведомости за доставку продуктов питания. Вместо этого потерпевший поставил подпись о продаже своей квартиры. Также, в октябре прошлого года трое из обвиняемых с целью завладения имуществом, незаконно лишили свободы жителя города Бийска и три дня удерживали его в помещении. Однако довести преступный умысел до конца им не удалось – потерпевшему при доставлении его к нотариусу, удалось убежать. В настоящее время следователями установлено 8 эпизодов противоправной деятельности мошенников.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления Уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление аналогичных фактов противоправной деятельности задержанных и иных участников преступной группы. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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