Горняк22: В Алтайском крае следователи СК устанавливают обстоятельства убийства участкового уполномоченного полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка).

По данным следствия, 14 июля 2021 года участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу выехал на служебном автомобиле в целях осуществления своей служебной деятельности. А днем 15 июля на участке местности в поселке Гоньба города Барнаула было обнаружено его тело и сожженный автомобиль.

Дерзкое и жестокое преступление благодаря оперативной и слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников МВД было раскрыто. По подозрению в совершении убийства в порядке ст. 91 УПК РФ задержан местный житель. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СК работают на месте происшествия, выясняется мотив и способ совершения преступления. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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