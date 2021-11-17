ГОРНЯК22 17.11.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае следователи СК проводят следственные мероприятия в рамках расследования уголовных дел по факту нарушения промышленной безопасности на МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия. муниципальное унитарное предприятие  «Яровской теплоэлектрокомплекс» является единственным источником теплоснабжения в городе Яровое, поставляющим тепловую энергию и горячую воду гражданам, образовательным и медицинским учреждениям и иным потребителям. С начала отопительного сезона один из котлов ТЭЦ начал зашлаковываться, однако руководством муниципального предприятия решение о приостановлении его работы принято не было. Нарушение в функционировании котла привело к его выходу из рабочего состояния, что повлекло сбой в работе предприятия и снижению температуры воздуха в жилых помещениях жителей города и социально значимых объектах.

В ходе предварительного следствия следователям предстоит дать юридическую оценку должностным лицам муниципального унитарного предприятия и администрации муниципального образования, допустивших нарушение требований на производственном объекте. В настоящее время следователями СК проводятся обыски на предприятии и в администрации города. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовным делам. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождении подозреваемого в совершении тяжкого преступления в городе Новоалтайске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождении подозреваемого в совершении тяжкого преступления в городе Новоалтайске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Причина розыска: Расследование уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного  п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство) По данным следствия 01...
Горняк22: Главный ветеринарный врач в Поспелихинском районе предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и служебном подлоге — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Главный ветеринарный врач в Поспелихинском районе предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и служебном подлоге — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении  главного...
Горняк22: В Алтайском крае трое браконьеров признаны виновными в незаконной охоте на сибирскую косулю и ее детенышей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае трое браконьеров признаны виновными в незаконной охоте на сибирскую косулю и ее детенышей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом...
Горняк22: Бывший сотрудник АО «СК Алтайкрайэнерго» признан виновным в получении взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший сотрудник АО «СК Алтайкрайэнерго» признан виновным в получении взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом...

Читать по теме:

ВТОПЕ: