Горняк22: В Алтайском крае следователи СК проводят следственные мероприятия в рамках расследования уголовных дел по факту нарушения промышленной безопасности на МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия. муниципальное унитарное предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс» является единственным источником теплоснабжения в городе Яровое, поставляющим тепловую энергию и горячую воду гражданам, образовательным и медицинским учреждениям и иным потребителям. С начала отопительного сезона один из котлов ТЭЦ начал зашлаковываться, однако руководством муниципального предприятия решение о приостановлении его работы принято не было. Нарушение в функционировании котла привело к его выходу из рабочего состояния, что повлекло сбой в работе предприятия и снижению температуры воздуха в жилых помещениях жителей города и социально значимых объектах.

В ходе предварительного следствия следователям предстоит дать юридическую оценку должностным лицам муниципального унитарного предприятия и администрации муниципального образования, допустивших нарушение требований на производственном объекте. В настоящее время следователями СК проводятся обыски на предприятии и в администрации города. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовным делам. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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