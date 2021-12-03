ГОРНЯК22 03.12.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае следователи СК проводят проверку по факту хлопка системы отопления в жилом доме в городе Горняке — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
3 часа Ago

Вечером 1 декабря 2021 года в частном жилом доме в городе Горняке произошел хлопок системы отопления. В результате произошедшего 61-летний хозяин дома в крайне тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных телесных повреждений. По данному факту следователи Змеиногорского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку.

Следственная группа провела осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

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