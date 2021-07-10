ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае следователи СК проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре в административном здании города Барнаула — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

В утреннее время 09 июля 2021 года в городе Барнауле произошло возгорание административного здания одного из обществ с ограниченной ответственностью, где размещались пиломатериалы. После тушения пожара обнаружены тела двух сотрудников организации. По данному факту следователи СК по Алтайскому краю проводят доследственную проверку.

На месте происшествия работает следственная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с целью установления точной причины возгорания назначена  пожаро-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

 

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