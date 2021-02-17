Горняк22: В Алтайском крае руководитель организованной преступной группы признан виновным в незаконной банковской деятельности - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему руководителю организованной преступной. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).

Следствием и судом установлено, что в 2014 году подсудимый совместно с жителями краевого центра создали организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. Участники преступной группы в период с сентября 2014 по декабрь 2017 года на территории города Барнаула осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации путем привлечения на их расчетные счета денежных средства клиентов, которые впоследствии обналичивали. За указанный период незаконным путем было привлечено более 112 миллионов рублей. В результате противоправных действий участниками группы извлечен доход в размере около 7 миллионов рублей.

В связи с тем, что лидер ОПГ в 2019 году по поддельным документам покинул территорию Алтайского края, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В июне 2020 года он был задержан в одном из субъектов Российской Федерации. Под тяжестью собранных в ходе предварительного следствия доказательств, мужчина вину в содеянном признал полностью.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с испытательным сроком 4 года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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