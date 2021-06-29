Горняк22: В Алтайском крае регистрируется высокая численность комаров » Городской портал — вРубцовске.ру

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27 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В июне 2021 года отмечен рост численности и активности комаров в 2 раза, в сравнении показателями аналогичного периода прошлого года. Данный циклический процесс закономерен и регистрируется на Алтае, в среднем, один раз в пять лет.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по Алтайскому краю, кроме того, природные условия в этом году благоприятны для активного размножения комаров: множество мелких водоемов, дождливая погода, среднесуточные температуры весенне-летнего периода от +15 до +20 градусов, высокий травостой.

Отмечается в настоящее время также высокая активность и численность мошек, выплод которых происходит в водоемах с холодной проточной водой.

В настоящее время дезинфекционными предприятиями края проводятся химические обработки против комаров и мошек по заявкам директоров летних оздоровительных лагерей, парков и других собственников территорий.

Фото: gorod.lv

Автор: vizitka01

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