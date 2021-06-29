Горняк22: В Алтайском крае растет число грузоперевозок » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В период ограничений, связанных с ухудшением эпидемической ситуации, малый и средний бизнес продемонстрировал свою устойчивость. В Алтайском крае не было отмечено резкого снижения числа субъектов малого и среднего предпринимательства и количества занятых в этом секторе экономики.

По данным Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, за девять месяцев 2020 года в сфере МСП отмечается рост оборота малых предприятий на 118,9 % , а сумма отгрузки товаров составила 131,7 млрд. рублей.

Как отмечает официальный сайт Алтайского края, экспорт продукции агропромышленного комплекса Алтайского края в первом квартале 2021 года вырос на 42%. В период с января по март алтайские грузоотправители экспортировали свыше 190 тысяч тонн сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

В регионе удалось увеличить скорость и количество грузоперевозок благодаря масштабной реконструкции автомобильных дорог в 2020 году, а это порядка 900 километров трасс. Логистические компании столкнулись с большим грузопотоком и вынуждены пересматривать ранее построенные маршруты, сроки доставки и хранение груза. Например, в ГК «Деловые Линии» было принято решение об открытии еще одного терминала на Алтае. Новое подразделение грузоперевозчика находится в Рубцовске – на юго-западе региона, недалеко от границы с Казахстаном.

Как отмечают в пресс-службе «Деловых Линий», в Рубцовске работает множество предприятий – по производству запчастей, металлических конструкций, специальной военной и сельскохозяйственной техники – благодаря чему объемы грузооборота постоянно растут. В 2020-м году по сравнению с 2019-м приток товаров из города увеличился почти на 70%, а в город – более чем на 73%. Новый терминал соответствует динамике спроса: склад площадью более 1 000 кв. м отапливается, оснащен внешним пандусом и позволяет разместить внутри порядка 340 палетомест. К отправке принимаются грузы весом до 3 тонн и длиной до 12 м.

Отметим, что грузоперевозки в Алтайском крае будут продолжать набирать обороты. К 2024 году экспорт сырья и продуктов из должен составить 501 млн долларов США, согласно стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года.

Фото из открытых источников

Автор: vizitka77

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