Горняк22: В Алтайском крае расследуются уголовные дела по факту отравления местных жителей суррогатным алкоголем — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).
По данным следствия, вечером 08 августа 2021 года в одном из сел Усть-Калманского района местные жители, на праздновании дня рождения употребили алкогольный напиток неизвестной марки, приобретенный на территории города Барнаула.
На следующий день несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь. Одна из женщин, спустя непродолжительное время, скончалась.
Аналогичный факт произошел на территории города Барнаула, где в результате употребления спиртосодержащей жидкости скончались два молодых человека.
В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю обращается к жителям края с призывом о недопустимости приобретения алкогольной продукции по явно заниженным ценам, «с рук» или через «Интернет», а также в местах, не предназначенных для продажи алкоголя или не имеющих лицензию на такие продажи. Употребляя такие напитки, вы наносите существенный вред своему здоровью и рискуете жизнью.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова